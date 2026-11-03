Super Micro Computer supera em lucro e tem receita recorde; ações sobem 8% em NY

A Super Micro informou que registrou lucro líquido de US$ 1,594 bilhão no primeiro trimestre fiscal, encerrado em 30 de setembro, acima dos US$ 168 milhões apurados no mesmo período do ano anterior. O lucro ajustado por ação foi de US$ 1,81, ante US$ 0,35 um ano antes, superando a projeção de US$ 1,23 apurada pela FactSet.

A receita somou US$ 19,95 bilhões, quase quatro vezes o nível de cerca de US$ 5 bilhões do mesmo trimestre do ano passado, e marcou recorde para a companhia. No fim de outubro, em atualização preliminar, a empresa havia indicado que esperava faturamento entre US$ 18,5 bilhões e US$ 19,5 bilhões no período.

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A companhia projeta vendas de US$ 72 bilhões a US$ 82 bilhões para o ano fiscal de 2027.

"A transformação da Supermicro em um provedor de Soluções Totais de Datacenter de IA e TI continua a acelerar, entregando uma receita recorde no primeiro trimestre fiscal de 2027", disse Charles Liang, Fundador, Presidente e CEO da Super Micro Computer.

As ações da empresa subiam 8,12% no after hours da bolsa de Nova York perto das 18h47 (de Brasília).