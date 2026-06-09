Super Micro Computer despenca no after-hours após captação de capital para financiamento em IA

A Super Micro Computer viu suas ações despencarem no after-hours nesta terça-feira, após anunciar novos e enormes planos de financiamento. Os investidores reagiram após a fabricante de servidores revelar uma captação de capital de US$ 7,0 bilhões, destinada a financiar seu setor ligado à inteligência artificial (IA)

Segundo a empresa, a estratégia de financiamento inclui uma oferta pública simultânea, com colocação garantida de US$ 5,0 bilhões, além de um grande programa contínuo de emissão - "at-the-market" - de US$ 2,0 bilhões de ações, administrado por instituições em Wall Street.

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Dentro da oferta pública imediata, a empresa planeja emitir US$ 1,25 bilhão em ações ordinárias e US$ 3,75 bilhões em novas ações preferenciais obrigatoriamente conversíveis.

A Super Micro informou que pretende direcionar o capital novo diretamente para a compra de peças a fim de atender aproximadamente US$ 39 bilhões em pedidos de clientes recebidos recentemente. Isso abrange mais de 20 clientes distintos que buscam garantir servidores avançados de IA e soluções Data Center Building Block nos próximos trimestres.

O programa ATM restante de US$ 2,0 bilhões está previsto para começar não antes do terceiro trimestre de 2026, segundo comunicado da empresa.

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Às 20h20 (de Brasília), as ações da Super Micro Computer caíam 6,3% no after hours em Nova York.