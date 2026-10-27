Sul-coreana SK Hynix planeja US$ 75 bilhões em retornos aos acionistas com forte demanda em IA

A gigante sul-coreana de chips de memória SK Hynix planeja devolver um total de US$ 75 bilhões aos acionistas este ano, aproveitando o aumento da demanda por hardware que impulsiona a computação de inteligência artificial.

A segunda maior fabricante de chips de memória do mundo apresentou mais um conjunto de resultados impressionantes na quarta-feira (horário local), com o lucro líquido triplicando no terceiro trimestre.

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A receita e o lucro operacional atingiram novamente recordes históricos.

Buscando aumentar as avaliações e a confiança dos investidores, a SK Hynix planeja devolver um total de 100 trilhões de wons, equivalente a US$ 75,39 bilhões, aos acionistas, segundo a empresa. Isso incluiria mais de 30 trilhões de wons em dividendos e outros 20 trilhões de wons em recompra de ações, além do programa de recompra de 40 trilhões de wons já concluído, anunciado em agosto.

A medida ocorre enquanto a empresa coreana, fornecedora de produtos de memória de alta largura de banda para a potência da Nvidia, se tornou uma das maiores beneficiárias do boom global de investimentos em IA.

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Trimestres consecutivos de fortes ganhos levaram a SK Hynix a se comprometer a devolver mais de 50% de seu fluxo de caixa livre acumulado aos acionistas até 2027.

O lucro líquido foi de 39,776 trilhões de wons para os três meses encerrados em setembro, ficando abaixo das expectativas do mercado. Os analistas esperavam 61,418 trilhões de wons, de acordo com uma estimativa de consenso compilada pela FactSet.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast