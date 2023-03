Suíça: BC eleva juro em 50 pb, a 1,5%, apesar de turbulência causada por Credit

Sergio Caldas (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O banco central da Suíça, conhecido como SNB, decidiu elevar juros pela quarta vez consecutiva nesta quinta-feira, 23, apesar da recente turbulência no setor bancário do país que levou o Credit Suisse a ser comprado pelo UBS numa operação de emergência intermediada por autoridades suíças.

continua após publicidade .

O SNB aumentou seu juro básico em 50 pontos-base (pb), a 1,5%, igualando o ajuste de meio ponto porcentual da reunião anterior, de dezembro.

Em comunicado, o BC suíço disse que a elevação tem o objetivo de combater pressões inflacionárias e alertou que não pode descartar que "altas adicionais sejam necessárias para garantir a estabilidade dos preços no médio prazo".

continua após publicidade .

O SNB também comentou que as medidas tomadas no fim de semana pelo governo federal, pela autoridade supervisora do mercado financeiro suíço (Finma) e pelo próprio BC "interromperam a crise" deflagrada pelo Credit Suisse. Com informações da Dow Jones Newswires.