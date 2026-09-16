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Subsidiária da IBM fecha aporte de US$ 1 bi do CHIPS Act para produção de wafers quânticos

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Anderon, subsidiária da IBM, anunciou nesta quarta-feira, 16, a finalização de um aporte de US$ 1 bilhão no âmbito do CHIPS and Science Act, lei norte-americana de incentivos à indústria de chips, em acordo com o Departamento de Comércio dos EUA.

Segundo a empresa, os recursos vão acelerar esforços de pesquisa e desenvolvimento para ampliar a capacidade do país de fabricar wafers voltados à computação quântica.

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O entendimento havia sido sinalizado em maio, por meio de uma carta de intenções entre o governo e a IBM. Sediada em Albany, no Estado de Nova York, a Anderon opera uma fábrica dedicada à produção de wafers quânticos de 300 milímetros e afirma que o projeto conta com investimento adicional de US$ 1 bilhão da IBM.

A empresa diz que pretende fornecer wafers a clientes em diferentes segmentos do ecossistema quântico.

A Anderon produz wafers especializados para aplicações como arranjos de qubits supercondutores, interfaces de entrada e saída quânticas e componentes da cadeia de leitura de sinais, além de prever expansão para outras arquiteturas no futuro.

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A companhia acrescentou que os primeiros wafers já estão passando por sua linha de produção.

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IBM/ANDERON/APORTE/CHIPS ACT
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