Subir juros é absolutamente necessário para conter inflação, diz dirigente do BCE

O processo de aumento de juros na zona do euro é "absolutamente necessário", em meio à persistente escalada da inflação, afirmou o presidente do Banco Central da Irlanda e dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Gabriel Makhlouf, nesta quinta-feira, 15.

"Uma guinada para apertar ainda mais a política monetária foi necessária, porque história nos ensinou que essas questões inflação só serão exacerbadas se adiarmos a ação", disse ele, durante discurso em conferência em Dublin.

Na semana passada, o BCE intensificou o arrocho monetário e subiu juros em 75 pontos-base, após uma primeira alta de 50 pontos-base em julho.

Segundo Makhlouf, o objetivo é permitir que a economia se ajuste aos choques de oferta que tem enfrentado recentemente.

"Assegurando que a inflação retorne à meta de 2% no médio prazo, as recentes ações de política monetária do BCE podem contribuir para aliviar a pressão sobre a renda real das famílias e criar as condições para o retorno ao crescimento sustentável e à melhoria dos padrões de vida", destacou o dirigente do BCE.