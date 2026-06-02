Stuhlberger: Grande problema que mundo vai enfrentar, assim como Brasil, é fiscal

O grande problema que o mundo vai enfrentar não é a inflação, tampouco a guerra ou uma crise, mas sim o elevado endividamento dos governos, com uma pressão fiscal que eleva os prêmios de juros longos, avaliou nesta terça-feira, 2, Luis Stuhlberger, CEO da Verde Asset e gestor do Fundo Verde. Ao participar de live promovida pela Avenue sobre o cenário global, Stuhlberger destacou que o expansionismo nos gastos dificulta uma reversão das taxas longas, algo que, em sua visão, pode ser agravado no Brasil caso o presidente Lula consiga se reeleger em 2027.

Embora o evento tenha sido voltado a discutir a conjuntura externa e seu efeito sobre os portfólios de investidores, Stuhlberger criticou o governo atual e usou o exemplo brasileiro na postura fiscal diversas vezes como algo que não deve ser seguido, ainda que quase todos os países, no momento, estejam elevando os gastos públicos.

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"Temos um problema fiscal gravíssimo e uma dívida que cresce muito no Brasil", avaliou o gestor. Ele observou que, com um governo que gasta 38% do PIB sem considerar juros e arrecada o mesmo nível em impostos, a dívida cresce 3% em relação ao PIB por ano. Além disso, é preciso aumentar tributos em R$ 40 bilhões ao ano. "É isso que vai acontecer se Lula ganhar", alertou.

Para Stuhlberger, o expansionismo fiscal implementado pelo governo petista hoje seria irresponsável. "O que o Lula está fazendo agora é uma barbaridade inacreditável com nosso dinheiro", disse, enquanto comentava a conjuntura global de menor austeridade fiscal. Segundo o profissional, o modelo petista de governar explica, ainda, o patamar de juros extremamente elevado no País.

Ao responder pergunta sobre como o Fundo Verde aloca seu patrimônio, ele apontou que a maior parte está atrelada ao CDI, embora seu patrimônio pessoal esteja 70% no exterior e 30% em ativos locais. "O que não fazemos no Verde é 'play alavancado' em juro e câmbio", comentou.