Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Stone tem lucro líquido ajustado de R$ 583 milhões no 2º trimestre

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A StoneCo, dona das maquininhas Stone e Ton, registrou lucro líquido ajustado de R$ 582,7 milhões no segundo trimestre, queda de 2,6% em relação a igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 13. Na comparação com o primeiro trimestre, houve alta de 6,1%

Segundo a empresa, o recuo anual reflete um lucro antes de imposto (EBT) ajustado menor e uma taxa efetiva de imposto que avançou para 16,4%, ante 15% um ano antes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A receita total atingiu R$ 3,6 bilhões no trimestre, avanço de 2,5% na comparação anual.

O lucro bruto somou R$ 1,56 bilhão entre abril e junho, alta de 0,1% em relação ao segundo trimestre de 2025.

O lucro por ação ajustado (EPS, na sigla em inglês) ficou em R$ 2,40, expansão de 8,6% em 12 meses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) consolidado foi de 21,6%, aumento de 0,9 ponto porcentual na comparação anual e de 3 pontos porcentuais no comparativo trimestral.

Adquirência

Em pagamentos, o volume total processado (TPV, na sigla em inglês) na adquirência da Stone alcançou R$ 142,2 bilhões no segundo trimestre, um incremento de 4,3% em relação a igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado hoje. Na comparação com o primeiro trimestre de 2026, a alta foi de 3,6%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a companhia, a melhora deriva das iniciativas tomadas para reduzir o churn, ou seja, a taxa de cancelamento das maquininhas, que havia avançado no final de 2025. Os avanços têm sido concentrados na marca Ton e a empresa diz trabalhar para estendê-los mais firmemente para a marca Stone.

Em cartões, o TPV registrou queda anual de 3,1%, a R$ 111,5 bilhões. Em PIX QR Code, por outro lado, a métrica subiu 44,3%, a R$ 30,7 bilhões.

Clientes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A base de clientes ativos da empresa atingiu 4,8 milhões no trimestre, aumento de 6,4% na comparação anual.

O volume de depósitos no negócio bancário totalizou R$ 10,8 bilhões ao fim do trimestre, alta de 22,3% em 12 meses.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
STONE/BALANÇO/2º TRIMESTRE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV