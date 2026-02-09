STMicroelectronics fecha acordo multibilionário com divisão da Amazon de olho em IA

A STMicroelectronics, fabricante franco-italiana de componentes eletrônicos e semicondutores, fechou um acordo multibilionário e multianual com a divisão de computação em nuvem da Amazon.com, a Amazon Web Services, marcando uma grande incursão para a empresa europeia de chips no fornecimento de chips para infraestrutura de inteligência artificial (IA).

A STMicroelectronics disse que a negociação expande o relacionamento entre as duas empresas. O acordo estabelece o fabricante de chips como fornecedor de tecnologias e produtos semicondutores para os data centers da AWS, enquanto dá à gigante da nuvem a opção de comprar uma participação de até 2,7% na STMicroelectronics.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A AWS terá a opção de comprar até 24,8 milhões de ações ordinárias da STMicroelectronics, a serem adquiridas em parcelas ao longo de um período de sete anos, com o preço inicial de US$ 28,38. As ações da STMicroelectronics fecharam a US$ 29,85 em Nova York na sexta-feira.

A STMicroelectronics tradicionalmente depende de campos legados de semicondutores, como o automotivo, para a maior parte de suas vendas. Mas a demanda em declínio levou a STMicroelectronics a cortar orientações várias vezes e reduzir empregos nos últimos anos. No final de janeiro, o grupo relatou um aumento nas vendas de chips para áreas como eletrônicos pessoais e máquinas industriais, mas sinalizou uma demanda menor por semicondutores na indústria automotiva - um efeito colateral da fraca demanda por carros.

A própria Amazon está construindo alguns data centers para a Anthropic, que usará mais de um milhão de chips Trainium da Amazon. A AWS lançou no ano passado seus próprios chips, que afirma serem mais rápidos e mais eficientes em termos de energia do que o equivalente da Nvidia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quatro gigantes da tecnologia dos EUA - Amazon, Microsoft, Meta Platforms e Alphabet - anunciaram na semana passada planos de investir um total de US$ 670 bilhões este ano na construção de infraestrutura de IA. A STMicroelectronics - que conta com Apple e Tesla entre seus clientes - está prestes a abocanhar uma fatia dos gastos da Amazon, enquanto o grupo luta para entrar no boom da IA. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.