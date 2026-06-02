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STMicroelectronics eleva metas de receita com data centers com expansão de demanda por IA

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em 02.06.2026, 13:39:00 Editado em 02.06.2026, 13:49:12
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A STMicroelectronics, fabricante europeia de chips que tem Apple e SpaceX entre seus clientes, elevou suas metas de receita com data centers, diante da forte expansão na demanda por infraestrutura de inteligência artificial (IA) e do progresso recente na ampliação da capacidade de produção.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, 2, a empresa disse esperar agora que a receita com data centers fique em torno de US$ 1 bilhão neste ano, ante a projeção anterior de acima de US$ 500 milhões.

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Para 2027, a STMicroelectronics acrescentou que a receita com data centers pode dobrar, supondo que as tendências atuais continuem.

Antes, a companhia estimava que, no próximo ano, sua receita nesse segmento ficaria "bem acima de US$ 1 bilhão".

*Com informações da Dow Jones Newswires

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