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Stellantis tem queda de 1% nos embarques no 3º trimestre, pressionada pela América do Norte

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Stellantis, dona da marca Jeep, informou que seus embarques globais de veículos caíram cerca de 1% no terceiro trimestre, com paradas programadas de produção no verão na América do Norte e uma retração no mercado turco compensando o crescimento das entregas de elétricos na Europa.

A empresa disse nesta terça-feira que os embarques globais - entregas de veículos a concessionárias e distribuidores, ou diretamente a clientes de varejo e frotas - recuaram para uma estimativa de 1,29 milhão de unidades.

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Na América do Norte, os embarques caíram 12% no trimestre. Foram cerca de 47 mil veículos a menos do que no mesmo período do ano anterior, com o impacto concentrado em paradas planejadas que atingiram principalmente modelos da Jeep, como Grand Cherokee e Compass.

As entregas da Ram, por outro lado, aumentaram, com a demanda impulsionada pela picape Ram com motor V8 e pelo novo modelo Ram 1500 TRX SRT.

Na Europa, os embarques subiram em 54 mil veículos, alta anual de 10%. O crescimento foi puxado por modelos como Citroën C3, Citroën C3 Aircross, Opel Frontera e Fiat Grande Panda, além do novo Fiat 500 Hybrid, do Jeep Compass e de veículos comerciais leves elétricos.

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Veículos da marca Leapmotor também contribuíram para o avanço na Europa: os embarques aumentaram em 34 mil unidades, para cerca de 44 mil. A Stellantis tem uma joint venture com a montadora chinesa de veículos elétricos para vender e produzir carros Leapmotor fora da China.

A Stellantis informou ainda que os embarques caíram 21% no Oriente Médio e na África, refletindo o impacto do conflito regional, condições de mercado mais fracas e menor volume na Turquia devido ao lançamento planejado de produção local de uma van pequena. Na Ásia-Pacífico, houve queda de 6%, enquanto a América do Sul ficou praticamente estável. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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STELLANTIS/EMBARQUES/3º TRIMESTRE
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