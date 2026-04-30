Stellantis reverte prejuízo e tem lucro líquido de 377 milhões de euros no 1º trimestre

A Stellantis, montadora europeia que reúne Fiat, Jeep, Peugeot e várias outras marcas, teve lucro líquido de 377 milhões de euros no primeiro trimestre de 2026, revertendo o prejuízo de 387 milhões de euros de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 30.

A receita líquida aumentou 6% na mesma comparação, para 38,13 bilhões de euros, ficando ligeiramente acima da expectativa da FactSet, de 38,08 bilhões de euros.

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A Stellantis afirmou que continua otimista em relação ao retorno a níveis mais robustos de lucratividade ainda este ano.

"Os primeiros três meses de 2026 refletem os resultados iniciais de nossas ações para retomar o crescimento sustentável e lucrativo da Stellantis", disse o CEO do grupo, Antonio Filosa.

Segundo analistas da Bernstein e do UBS, persistem incertezas sobre o desempenho da companhia no importante mercado norte-americano.

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As vendas nos EUA aumentaram 4% em relação a um ano antes no trimestre, e a margem operacional ajustada para a região como um todo foi positiva em 1,6%. No entanto, esse resultado incluiu uma devolução de tarifas, sem a qual a margem teria sido negativa, destacaram os analistas.

*Com informações da Dow Jones Newswires