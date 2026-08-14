Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Stellantis considera vender fábrica em Toronto após pressão de Trump, diz sindicato do Canadá

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O sindicato que representa os trabalhadores automotivos do Canadá diz que a Stellantis revelou sua intenção de vender uma fábrica na área de Toronto, que tem sido o foco de uma disputa entre Ottawa e a montadora.

Lana Payne, presidente da Unifor, disse que a Stellantis informou ao sindicato esta semana que está considerando fechar a fábrica e vender a planta. A instalação em Brampton, Ontário, está fechada desde 2024 para reestruturação, para se preparar para a produção de uma nova geração do Jeep Compass a partir do início de 2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os governos do Canadá contribuíram com centenas de milhões de dólares para a Stellantis ajudar a modernizar suas fábricas em Brampton e Windsor, Ontário.

A Stellantis disse no ano passado que transferiria a fabricação para Illinois, à medida que a pressão do presidente americano Donald Trump aumentava para que as montadoras transferissem operações para os EUA.

"O que a empresa indicou é sua intenção de abrir discussões com outra empresa" sobre uma venda, disse Payne. "Dizer que estamos desapontados seria um eufemismo. Isso é um golpe para o nosso sindicato e para os nossos membros."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma porta-voz da Stellantis disse que não poderia comentar as declarações de Payne, citando o início iminente das negociações sobre um novo acordo coletivo com a Unifor. "Nosso foco continua sendo encontrar uma solução de fabricação sustentável para Brampton", disse a porta-voz, sem dar mais detalhes.

Payne disse que tornou públicas as intenções da Stellantis porque os membros da Unifor "precisam e merecem saber contra o que estamos lutando agora". No seu auge, a fábrica de Brampton empregava até 3.000 trabalhadores.

Autoridades canadenses ameaçaram processar a Stellantis por não cumprir sua promessa de montar o Jeep Compass em Brampton, após quase um ano de negociações enquanto Ottawa tenta recuperar o dinheiro que o governo forneceu para a reestruturação de Brampton.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A fabricação de automóveis no Canadá sofreu um golpe após a decisão de Trump de impor uma tarifa de 25% sobre automóveis fabricados no exterior. Autoridades canadenses estão em Washington em negociações para aliviar essas tarifas automotivas e evitar planos da administração de impor tarifas de 50% sobre certos bens a partir da próxima semana.

A Casa Branca disse que a tarifa de 50% é necessária devido ao suposto tratamento injusto do Canadá às importações automotivas dos EUA. "Não deveríamos estar oferecendo quaisquer concessões aos EUA agora" nessas negociações comerciais, disse Payne. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Stellantis/TORONTO/FÁBRICA/VENDA/TRUMP/PRESSÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV