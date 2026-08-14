Stellantis considera vender fábrica em Toronto após pressão de Trump, diz sindicato do Canadá

O sindicato que representa os trabalhadores automotivos do Canadá diz que a Stellantis revelou sua intenção de vender uma fábrica na área de Toronto, que tem sido o foco de uma disputa entre Ottawa e a montadora.

Lana Payne, presidente da Unifor, disse que a Stellantis informou ao sindicato esta semana que está considerando fechar a fábrica e vender a planta. A instalação em Brampton, Ontário, está fechada desde 2024 para reestruturação, para se preparar para a produção de uma nova geração do Jeep Compass a partir do início de 2026.

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Os governos do Canadá contribuíram com centenas de milhões de dólares para a Stellantis ajudar a modernizar suas fábricas em Brampton e Windsor, Ontário.

A Stellantis disse no ano passado que transferiria a fabricação para Illinois, à medida que a pressão do presidente americano Donald Trump aumentava para que as montadoras transferissem operações para os EUA.

"O que a empresa indicou é sua intenção de abrir discussões com outra empresa" sobre uma venda, disse Payne. "Dizer que estamos desapontados seria um eufemismo. Isso é um golpe para o nosso sindicato e para os nossos membros."

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Uma porta-voz da Stellantis disse que não poderia comentar as declarações de Payne, citando o início iminente das negociações sobre um novo acordo coletivo com a Unifor. "Nosso foco continua sendo encontrar uma solução de fabricação sustentável para Brampton", disse a porta-voz, sem dar mais detalhes.

Payne disse que tornou públicas as intenções da Stellantis porque os membros da Unifor "precisam e merecem saber contra o que estamos lutando agora". No seu auge, a fábrica de Brampton empregava até 3.000 trabalhadores.

Autoridades canadenses ameaçaram processar a Stellantis por não cumprir sua promessa de montar o Jeep Compass em Brampton, após quase um ano de negociações enquanto Ottawa tenta recuperar o dinheiro que o governo forneceu para a reestruturação de Brampton.

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A fabricação de automóveis no Canadá sofreu um golpe após a decisão de Trump de impor uma tarifa de 25% sobre automóveis fabricados no exterior. Autoridades canadenses estão em Washington em negociações para aliviar essas tarifas automotivas e evitar planos da administração de impor tarifas de 50% sobre certos bens a partir da próxima semana.

A Casa Branca disse que a tarifa de 50% é necessária devido ao suposto tratamento injusto do Canadá às importações automotivas dos EUA. "Não deveríamos estar oferecendo quaisquer concessões aos EUA agora" nessas negociações comerciais, disse Payne. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado