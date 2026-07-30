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ECONOMIA

Stellantis confirma projeções após lucro abaixo do esperado

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 10:40:00 Editado em 30.07.2026, 10:49:59
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A Stellantis, dona da marca Jeep, reafirmou suas projeções para o ano, à medida que os esforços de reestruturação começam a avançar. Lançamentos de novos modelos ajudaram a impulsionar a receita do negócio na América do Norte.

A companhia, que reúne um amplo portfólio de marcas, prometeu concentrar a maior parte dos investimentos em quatro nomes-chave na Europa e nos EUA, como parte de um plano de recuperação apresentado meses atrás. Pelo programa de retomada de US$ 70 bilhões, Jeep e Ram, nos EUA, e Peugeot e Fiat, na Europa, devem receber 70% dos investimentos do grupo em produtos, com o objetivo de priorizar as marcas consideradas mais atraentes para acelerar o crescimento.

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No segundo trimestre, as entregas totais subiram 10%, puxadas pela América do Norte, com fortes ganhos de vendas de Jeep Grand Wagoneer, Ram 1500, Dodge Durango e Chrysler Pacifica.

A montadora registrou lucro líquido de 293 milhões de euros no segundo trimestre, revertendo o prejuízo de 1,87 bilhão de euros de um ano antes. A receita avançou 13%, para 43,48 bilhões de euros.

Analistas consultados pela FactSet projetavam lucro líquido de 464 milhões de euros, sobre receita de 42,83 bilhões de euros.

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A Stellantis manteve a expectativa de crescimento de receita em porcentual de um dígito médio em 2026 e de margem operacional ajustada em porcentual de um dígito baixo.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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