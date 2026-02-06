Stellantis anuncia baixas de 22,2 bi de euros e revê estratégia de EVs diante de demanda fraca

A Stellantis anunciou que fará baixas contábeis de cerca de 22,2 bilhões de euros como parte de uma reorientação estratégica que reduz o ritmo de investimentos em veículos totalmente elétricos, diante de uma demanda abaixo do esperado. A decisão ocorre em um momento em que montadoras globais reavaliam seus planos sobre essa modalidade de veículos, pressionadas por mudanças regulatórias e por um interesse mais cauteloso dos consumidores, especialmente nos Estados Unidos.

De acordo com a empresa, a maior parcela dos ajustes, de aproximadamente 14,7 bilhões de euros, está ligada à revisão do portfólio de produtos, refletindo expectativas significativamente menores para veículos elétricos a bateria e a necessidade de alinhar a oferta às preferências dos clientes e às novas regras de emissões americanas. Outros 2,1 bilhões de euros referem-se ao redimensionamento da cadeia de suprimentos voltada a elétricos, enquanto cerca de 5,4 bilhões de euros estão associados a mudanças adicionais nas operações, incluindo provisões e reestruturações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A montadora informou que os ajustes devem gerar saídas de caixa de cerca de 6,5 bilhões de euros ao longo de quatro anos. Como resultado, a companhia estima ter registrado prejuízo líquido entre 19 bilhões e 21 bilhões de euros no segundo semestre de 2025. A Stellantis também anunciou a suspensão do pagamento de dividendos e a possibilidade de emitir até 5 bilhões de euros em títulos para reforçar o balanço, ressaltando, porém, que sua posição de liquidez dispensa a necessidade de um aumento de capital.

Apesar do impacto negativo das baixas, a empresa destacou sinais iniciais de recuperação operacional. No quarto trimestre, os embarques somaram cerca de 1,5 milhão de veículos, alta de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior, com crescimento na América do Norte compensando a retração na Europa. A Stellantis projeta melhora de receita, margem operacional ajustada e geração de caixa ao longo deste ano.

A reavaliação da estratégia ocorre em paralelo a ajustes na área de baterias. Nesta sexta-feira, 6, a Stellantis anunciou a venda de sua participação de 49% na NextStar Energy para a parceira LG Energy Solution, que passará a deter 100% da joint venture responsável por uma fábrica de baterias no Canadá. A operação, descrita pelas empresas como uma decisão estratégica conjunta, permite à LG ampliar a flexibilidade para atender não apenas o mercado automotivo, mas também o segmento de sistemas de armazenamento de energia, enquanto a Stellantis seguirá como cliente da unidade, garantindo o fornecimento de baterias para seus veículos elétricos.