Startups de RH nadam contra a corrente e 'surfam' com onda de demissões

Depois da euforia da pandemia, o ano de 2022 não tem sido favorável para muitas startups no Brasil. Além da crise da falta de cheques no caixa, o aperto de contas tem feito muitas delas realizarem demissões em massa, culpando os reveses macroeconômicos inesperados do mercado. Existe um setor, porém, que cresce na contramão do mercado no momento: as startups de Recursos Humanos (chamadas de "HRtechs") viram aumentar a demanda pela gestão de funcionários e recolhem os poucos cheques que o ecossistema da inovação recebe neste ano.

Pode parecer um contrassenso, mas, na verdade, existe lógica no aumento do serviço das startups de RH. Enquanto muitas empresas estão demitindo, as HRTechs têm sido responsáveis por lidar com o que resta na empresa após o corte: direitos rescisórios, novas contratações e até a gestão de departamento pessoal.

É o caso da startup Convenia. Com um software de gestão de orçamentos de produtos para funcionários, folha de pagamento e outras demandas financeiras, a companhia tem dobrado o crescimento em relação ao ano passado, mesmo tendo em seu portfólio empresas que tiveram de demitir colaboradores.

Com as ferramentas oferecidas para seus clientes, a Convenia percebeu aumento na cotação para demissões: as consultas ao sistema de orçamento demissional (que calcula o "gasto" de cada funcionário demitido) eram de duas ou três pessoas e passou a ser de cinquenta funcionários de uma só vez.

"A gente tem um pico de trabalho quando há cortes, porque temos essa ferramenta de desligamento. Quando uma empresa começa a cotar a demissão em massa, isso é um sinal que precede uma onda de desligamentos em outras empresas também ", diz Marcelo Furtado, cofundador e CEO da Convenia.

Na outra ponta, a Gupy, startup de seleção e recrutamento, vem investindo no serviço de admissão corporativa, hoje um dos pontos fortes no negócio. Nele, a empresa cuida de todos os processos de um funcionário recém-contratado: desde assinatura de documentos até o primeiro dia de trabalho, processo conhecido como "onboarding".

"O produto de admissão estourou no mercado porque era uma coisa que não podia mais ser feita no escritório, tinha que ser digital", explicou Guilherme Dias, diretor de marketing da Gupy.

Na contramão da crise

Investidores também estão atentos às oportunidades geradas pelas HRtechs, que se tornaram queridinhas do mercado enquanto outras categorias de startups minguam em investimentos. Segundo a empresa de inovação Distrito, somente até o mês de julho deste ano, US$ 247,5 milhões foram investidos nas startups de RH brasileiras. O valor já é maior que o total arrecadado em todo o ano de 2021, que ficou em US$ 241,3 milhões.

A startup de RH mais recente a levantar um aporte foi a Intera, de software de educação corporativa e recrutamento - ela anunciou na terça-feira 2 um aporte no valor de R$ 9,5 milhões. A empresa já tem planos para o cheque: investir ainda mais em uma ferramenta de conexão entre base de currículos e vagas das empresas, tudo em prol de poupar o esforço na hora de achar o candidato certo.

Uma das gigantes do setor na área de benefícios corporativos, a Flash, recebeu um dos maiores aportes da América Latina ao receber US$ 100 milhões em março de 2022. A Sólides, de gestão de pessoas, também entrou no mapa com um investimento de R$ 530 milhões no início deste ano.

Para Reinaldo Igarashi, gerente de prospecção e seleção da Liga Ventures, que conecta startups e empresas, o cenário de crise é o momento para as startups de RH encontrarem produtos para se tornarem "essenciais" para seus clientes.

"Há oportunidades para as empresas de RH oferecerem produtos e serviços mesmo em período de demissões", explica Igarashi, citando que o processo de corte pode ficar menos desgastante e mais eficiente com a ajuda das HRtechs. "A área de RH vem sendo tratada cada vez mais como uma área estratégica dentro das empresas no Brasil."

Desafio

O mercado de HRtechs, porém, ainda é incipiente e precisa ganhar maturidade no Brasil, com poucas empresas que contratam softwares de gestão. Ainda, é pequeno o número de startups desse nicho: são cerca de 300 empresas no País, segundo mapeamento da Liga Ventures. Nos Estados Unidos, por exemplo, são pouco mais de 1,7 mil startups do tipo, de acordo com a empresa de tecnologia Tracxn.

Além da pequena adesão desses produtos, o desafio das HRTechs é se tornar relevante no orçamento dos clientes. O cenário incerto, a diminuição de aportes e o "pé no freio" na hora de gastar ainda faz com que muitas companhias descartem a contratação de um serviço externo de RH.

"Poucas companhias estão utilizando, por exemplo, a inteligência artificial (IA) para olhar candidatos, reduzir o viés na seleção e aumentar a diversidade. É possível também ver poucas delas utilizando soluções mais flexíveis, mais inteligentes para entender o engajamento das pessoas. Ainda há muitos serviços que não são utilizados", explica Pedro Waengertner, cofundador e presidente executivo da ACE, grupo de inovação.

Na área, tecnologias como IA, aprendizado de máquinas e big data podem ser cada vez mais utilizados para construir um serviço atraente no setor de RH. Além disso, olhar para os processos internos da empresa também pode ser um grande mercado a ser explorado pelas HRtechs.

Mercado esse que, de acordo com especialistas, ainda tem muito a crescer. Com o "aprendizado" na crise, o setor deve acelerar o crescimento e mirar cheques cada vez mais altos para se tornarem peça-chave na operação eficiente das empresas.

"Eu acredito que, se a gente entende que as pessoas são os ativos mais importantes de uma empresa, a gente pode usar mais tecnologia para fazer essa gestão, para olhar essas pessoas. O setor de HRtechs está crescendo em 2022 e deve se manter assim nos próximos anos", afirma Waengertner. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.