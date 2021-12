Da Redação

Startup Ichello promete revolucionar o mercado musical

Já pensou em ter acesso vitalício ao camarim do seu artista favorito? Já sonhou com a possibilidade de adquirir um instrumento musical do artista dos seus sonhos? Pensar e sonhar em coisas desse tipo você já deve ter feito milhares de vezes, mas sonhar em ser sócio de um artista, nem em seu maior dos devaneios, você deve ter sonhado um dia.

Mas todos esses sonhos, até mesmo ser sócio do seu artista favorito, agora tem chance de virar realidade. E tudo isso através de um clique. Os tempos estão mudando e tudo que foi mostrado acima e muitas outras possibilidades já é perfeitamente possível.

O mundo está passando por uma revolução tecnológica mais conhecida pelo termo “Contratos Inteligentes”, maneira simples, segura e muito poderosa de negociar ativos com inúmeros benefícios e oportunidades para quem já está usufruindo deste tipo de negócio, e no caso dos ativos de propriedade de artistas, os contratos inteligentes são executados principalmente através do NFT, sigla que significa tokens não fungíveis, que consistem em ativos digitais únicos, como fotos, vídeos ou outros tipos de produtos digitais que tenham um certificado de propriedade e possam ser considerados exclusivos.

Em termos práticos, é como acessar uma plataforma muito parecida com uma loja virtual para comprar um produto e adquirir direitos autorais de uma música, acesso vip ao artista de forma vitalícia e ítens colecionáveis de vários artistas. A negociação dos itens escolhidos é registrada em contrato totalmente garantido com um código único que fica em poder do comprador e também em uma rede segura que não pode ser falsificada e nem violada. Além de usufruir a aquisição, o ítem comprado funciona como investimento, pois pode ser vendido após a compra por um valor ainda maior do que o valor investido.

A novidade chega ao mercado consumidor pela Ichello, startup brasileira que traz a proposta de revolucionar o mercado de ativos digitais do meio artístico por via dos Contratos Inteligentes. “A Ichelo já começa suas atividades nesse segmento de forma grandiosa”, conta seu fundador Bruno Perdigão, conhecido e requisitado produtor musical, com mais de 23 anos de experiência, além de músico e produtor da dupla sertaneja César Menotti & Fabiano. “Já prestei serviços para mais de 5.000 artistas, entre eles, nomes como Gabi Martins, Danilo Reis e Rafael”, completa Bruno.

A plataforma conta com letras de autoria do compositor Caco Nogueira, autor de músicas famosas como “Isso ce num conta, Bruno e Marrone”, “É tenso, Fernando e Sorocaba”, “Cê topa, Luan Santana”, “E aí tempo, Chitãozinho e Xororo” e muitas outras letras de sucesso. A plataforma oferece diversos ítens dos mais variados tipos de artistas, desde acessos exclusivos, eventos de network, shows privados e até mesmo percentuais em direitos autorais de músicas. “Pense no tamanho dessa oportunidade. Além de transformar completamente a experiência do fã e do admirador com o artista, vamos tornar isso em um negócio com potencial altamente lucrativo para ambos, e sem a burocracia que um meio convencional exigiria”, encerra Bruno Perdigão.

Então é hora de parar de sonhar com seu artista predileto e despertar para conhecer as possibilidades da Ichello e para isso basta acessar o site oficial da startup: www.ichello.com.br.

