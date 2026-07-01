Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Spread médio no crédito livre segue em 35,8 pp de maio para abril, revela BC

Escrito por Marianna Gualter e Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 10:49:00 Editado em 01.07.2026, 11:00:14
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O spread médio em operações de crédito livre seguiu em 35,8 pontos porcentuais (pp) em abril, mesmo nível em que estava em maio, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 1. O resultado de maio foi revisado nesta divulgação, antes era de 35,9 pontos.

A métrica representa a diferença entre o custo de captação de recursos pelos bancos e o que é efetivamente cobrado dos clientes finais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O spread médio no segmento de pessoa física diminuiu de 49,2 pontos para 48,8. Nas operações de empresas, aumentou de 11,9 pontos (revisado de 12,3) para 12,1 pontos.

O spread médio do crédito direcionado, com recursos da poupança e BNDES, caiu de 4,3 pontos (revisado de 4,2 pontos) em abril para 4,0 pontos em maio. O spread do crédito total, que inclui livre e direcionado, oscilou de 22,2 pontos (revisado de 22,6) para 22,1 pontos no período.

Setor não financeiro-

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O saldo do crédito ampliado ao setor não financeiro subiu 1,6% em maio, na comparação com abril, para R$ 21,513 trilhões, informou o Banco Central. O montante equivale a 164,2% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

O crédito ampliado inclui empréstimos no Sistema Financeiro Nacional (SFN) e operações com títulos públicos e privados, entre outros. É uma métrica que permite uma visão ampla sobre como empresas, famílias e o governo geral estão se financiando.

O saldo do crédito ampliado para empresas subiu 1,5% em maio, para 54,7% do PIB.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BC/CRÉDITO/MAIO Spread médio
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV