Spotify supera projeção de assinantes no 2º tri, mas fica aquém no lucro

A Spotify Technology superou as estimativas de analistas para o número de assinantes pagos no segundo trimestre, mas ficou aquém das projeções de lucro do período.

A empresa, sediada em Estocolmo, adicionou 7 milhões de assinantes premium no trimestre encerrado em junho, acima do consenso de 6,1 milhões. Com isso, terminou o 2º trimestre com 300 milhões de assinantes pagos no mundo, alta de 9% em relação a um ano antes.

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O Spotify contabilizou 777 milhões de usuários ativos mensais no segundo trimestre, aumento de 12% na comparação anual, mas ligeiramente abaixo da meta de Wall Street, de 777,5 milhões. A plataforma oferece um serviço com anúncios além da assinatura sem anúncios.

O Spotify apurou o equivalente a US$ 3,01 por ação, com receita de US$ 5,51 bilhões no segundo trimestre. Analistas consultados pela FactSet esperavam US$ 3,18 por ação, com receita de US$ 5,51 bilhões. No mesmo período do ano passado, o Spotify teve prejuízo equivalente a US$ 0,48 por ação, com receita de US$ 4,83 bilhões. A empresa divulga seus resultados em euros.

Para o terceiro trimestre, o Spotify projetou receita de US$ 5,76 bilhões, acima do consenso, de US$ 5,67 bilhões. Um ano antes, a receita foi de US$ 4,91 bilhões.

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Para o trimestre encerrado em setembro, a empresa prevê acrescentar 5 milhões de assinantes premium, totalizando 305 milhões, e encerrar o período com 788 milhões de usuários ativos mensais. Analistas projetavam 304,9 milhões de assinantes premium e 792,9 milhões de usuários ativos mensais no terceiro trimestre. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado