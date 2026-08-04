Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Spotify supera projeção de assinantes no 2º tri, mas fica aquém no lucro

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 10:42:00 Editado em 04.08.2026, 10:55:35
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Spotify Technology superou as estimativas de analistas para o número de assinantes pagos no segundo trimestre, mas ficou aquém das projeções de lucro do período.

A empresa, sediada em Estocolmo, adicionou 7 milhões de assinantes premium no trimestre encerrado em junho, acima do consenso de 6,1 milhões. Com isso, terminou o 2º trimestre com 300 milhões de assinantes pagos no mundo, alta de 9% em relação a um ano antes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Spotify contabilizou 777 milhões de usuários ativos mensais no segundo trimestre, aumento de 12% na comparação anual, mas ligeiramente abaixo da meta de Wall Street, de 777,5 milhões. A plataforma oferece um serviço com anúncios além da assinatura sem anúncios.

O Spotify apurou o equivalente a US$ 3,01 por ação, com receita de US$ 5,51 bilhões no segundo trimestre. Analistas consultados pela FactSet esperavam US$ 3,18 por ação, com receita de US$ 5,51 bilhões. No mesmo período do ano passado, o Spotify teve prejuízo equivalente a US$ 0,48 por ação, com receita de US$ 4,83 bilhões. A empresa divulga seus resultados em euros.

Para o terceiro trimestre, o Spotify projetou receita de US$ 5,76 bilhões, acima do consenso, de US$ 5,67 bilhões. Um ano antes, a receita foi de US$ 4,91 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o trimestre encerrado em setembro, a empresa prevê acrescentar 5 milhões de assinantes premium, totalizando 305 milhões, e encerrar o período com 788 milhões de usuários ativos mensais. Analistas projetavam 304,9 milhões de assinantes premium e 792,9 milhões de usuários ativos mensais no terceiro trimestre. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TRIMESTRE balanço spotify
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV