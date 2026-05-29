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S&PGR confirma rating e perspectiva positiva da África do Sul com PIB forte e melhora fiscal

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 19:29:00 Editado em 29.05.2026, 19:37:02
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A S&P Global Ratings confirmou o rating soberano de crédito de longo prazo da África do Sul em moeda estrangeira em BB e o rating soberano de crédito de longo prazo em moeda local em BB+. A perspectiva permanece positiva.

A S&P Global espera que o PIB do país tenha crescimento real de 1,2% em 2026, acelerando para uma média de 1,7% em 2027-2029, à medida que reformas no setor elétrico e em outros setores devem apoiar o crescimento.

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No ano fiscal de 2025 (encerrado em 31 de março de 2026), a receita fiscal superou as metas orçamentárias, e o governo registrou o terceiro ano fiscal consecutivo de superávit primário, notou a S&P Global. "Dada a melhora na arrecadação de impostos e a contenção de gastos, esperamos que a consolidação fiscal continue até o ano fiscal de 2029, levando a uma queda da dívida do governo geral como porcentagem do PIB", afirmou a agência de avaliação de risco de crédito em relatório divulgado nesta sexta-feira.

A perspectiva positiva reflete o potencial de novas melhorias nos indicadores fiscais e de estabilização da dívida pública caso o governo de coalizão continue no caminho de consolidação fiscal e as pressões do choque de preços de energia originado no Oriente Médio diminuam.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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