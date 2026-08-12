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SpaceX vê ações decolarem em NY após reunião geral de Musk sobre IA e mais satélites Starlink

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As ações da SpaceX subiram nesta quarta-feira, 12, após o CEO Elon Musk realizar uma reunião geral para os funcionários, onde ele discutiu inteligência artificial (IA), Starlink e o futuro da empresa. Por volta de 15 horas (de Brasília), os papéis tinham alta de 9,3% em Nova York.

O movimento ocorreu após Musk falar com os funcionários em uma reunião geral na terça-feira.

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Ele estava caracteristicamente otimista: seu objetivo é tornar a humanidade uma espécie multiplanetária. Musk projeta que o tráfego de internet baseado em IA será 1.000 vezes o tráfego humano em cinco anos. Ele também mencionou que o Starlink, o produto de banda larga espacial da SpaceX, tinha 22 milhões de assinantes móveis.

Isso pode surpreender alguns investidores: o Starlink terminou o segundo trimestre com cerca de 12 milhões de clientes de internet sem fio fixa. Não parece que a SpaceX tenha lançado secretamente um telefone móvel secreto.

Musk provavelmente está se referindo a parcerias com empresas de telecomunicações existentes para conectividade satélite-celular que preenche zonas mortas.

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Sempre que Musk fala sobre comunicações sem fio, a indústria existente parece ficar nervosa. As ações da AT&T e da Verizon caíam cerca de 1%, na marcação.

O CEO da montadora de foguetes foi além do Starlink. A IA também está em sua mente: "Devemos vencer na IA porque o futuro é esmagadoramente IA e robôs."

Ele quer que a SpaceX tenha 10 gigawatts de capacidade de computação em IA funcionando até o final de 2027. Isso é dez vezes mais do que sua capacidade recente de computação em IA e pode representar de 15% a 20% da capacidade total de computação em IA dos EUA em operação - se Musk conseguir.

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A SpaceX também lançou 24 de seus satélites Starlink para a órbita baixa da Terra a partir da Base da Força Espacial de Vandenberg na noite de terça-feira. A missão foi o 51º voo da SpaceX da Costa Oeste até agora este ano.

Embora a conversa sobre os planos de IA da SpaceX possa roubar as manchetes, o Starlink continua sendo seu motor financeiro - representando quase 70% da receita total da empresa.

Os lucros do segundo trimestre da empresa, divulgados na semana passada, mostraram que seu negócio de satélites gerou US$ 4,29 bilhões nos três meses encerrados em 30 de junho de 2026.

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Em contraste, as divisões de computação em IA e hardware Starship de próxima geração registraram perdas operacionais, já que pesados investimentos de capital de US$ 15,8 bilhões no trimestre foram destinados à construção de infraestrutura de dados orbital e à escalabilidade de novos modelos. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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