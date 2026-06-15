'SpaceX terá grande peso no índice Nasdaq'

A avaliação de US$ 1,77 trilhão da SpaceX no IPO pressupõe um nível de execução raro até entre gigantes da tecnologia. Para justificar esse preço, a empresa teria de multiplicar sua receita de cerca de US$ 18 bilhões para quase US$ 500 bilhões em quatro anos - um salto que, segundo Thiago Kapulskis, da São Pedro Capital, gestora fundada pelo ex-CEO do Google Brasil, exigiria fazer em poucos anos o que levou mais de uma década para empresas como a Amazon.

Nesse contexto, diz o gestor, o investimento acaba carregando um alto grau de aposta na capacidade de entrega de Elon Musk. As ações da empresa aeroespacial, de internet por satélite e inteligência artificial começaram a ser negociadas na última sexta feira, 12. Segundo Kapulskis, essas expectativas já aparecem nas projeções de mercado.

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Estimativas de analistas do Goldman Sachs indicam que a receita da SpaceX pode saltar de cerca de US$ 18 bilhões para quase US$ 500 bilhões em quatro anos, impulsionada principalmente pelo avanço de inteligência artificial e infraestrutura de dados.

A seguir, os principais trechos da entrevista concedida por Kapulskis.

A procura estimada em quatro vezes a oferta do IPO é sinal de oportunidade ou mostra um excesso de euforia?

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Acho que o fator da demanda ajuda o efeito técnico. Se você tem uma demanda muito maior no IPO, isso significa que existe gente querendo comprar mais do que existe papel disponível. A empresa poderia dizer: Não vou vender a US$ 135, vou vender a US$ 160, porque tem gente suficiente para pagar mais caro. Ela não fez isso, e deixou essa valorização para o investidor. O mercado tende a ajustar o papel para um preço mais alto. Isso não significa necessariamente euforia.

E faz sentido investir na SpaceX?

Tem um ângulo especulativo e um de investimento de longo prazo. Do ponto de vista especulativo, existe um fator técnico que pode levar o preço da ação a subir no curto prazo. Houve uma mudança para acomodar a empresa no índice da Nasdaq 15 dias após o IPO. Isso irá criar um fluxo que não tem opinião sobre o papel. Os ETFs que acompanham o índice vão ter de comprar as ações. É um fluxo de compra que tende a levar o preço para cima. Já o lock-up (período após um IPO em que investidores antigos ficam proibidos de vender suas ações) vai ser um fluxo de venda quando terminar. Então são duas forças que se opõem. A gente pode tentar fazer a conta para descobrir qual pesa mais, mas é muito difícil. A chance de errar é maior do que a de acertar.

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Um IPO desse tamanho pode impactar outros ativos?

Nunca vimos um IPO de tecnologia desse tamanho. O da Saudi Aramco era outro tipo de empresa. Não existe um precedente direto dentro de tecnologia. Ela provavelmente terá um peso relevante no índice da Nasdaq. Se ela representar 5% do índice, alguém vai representar menos.

Então, quem tende a sofrer?

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Como os recursos são limitados, as empresas mais presentes nesses índices são as que têm maior chance de sofrer algum ajuste. Ao mesmo tempo, dependendo de como ocorrer esse rebalanceamento, as menores também podem sentir impactos.

Se o Nasdaq inclui a SpaceX, e o S&P 500 não, isso não muda a estratégia em fundos que seguem os índices?

Aumenta um pouco o risco desse tipo de investimento passivo, mas não necessariamente por causa dessa mudança específica. O S&P disse que não vai mudar sua regra, enquanto alguns provedores de índice resolveram mudar. Quando os índices passam a ter mais mudanças, mais exceções e mais questionamentos, o papel da gestão ativa fica mais relevante.

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Por quê?

Isso enfraquece a tese puramente passiva e pode fazer com que o investimento passivo deixe de ser a melhor opção para todos os investidores. Ainda mais quando vierem OpenAI, Anthropic e outras empresas do setor. Os índices vão ficando cada vez mais concentrados em uma mesma tese. A gente precisa lembrar que os ETFs seguem índices. E os índices têm história. Quem viveu 2000 ou 2008 sabe disso. Em 2001 vi situações em que índices caíram 80%. E não foi uma experiência agradável para quem estava excessivamente concentrado. Não estou dizendo que isso vai acontecer de novo. O que eu estou querendo dizer é que nada é imbatível. Principalmente nesses momentos em que todo mundo acha que só sobe, que é uma tendência inevitável.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.