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ECONOMIA

SpaceX tem prejuízo de US$ 541 milhões no 2º trimestre

Escrito por Darlan de Azevedo e Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 17:43:00 Editado em 04.08.2026, 17:56:33
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A SpaceX registrou prejuízo líquido de US$ 541 milhões no segundo trimestre de 2026, encerrado em 30 de junho, em seu primeiro relatório de lucros após a Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) em junho.

O resultado ajustado por ação da SpaceX ficou negativo em US$ 0,09, um prejuízo menor do que o esperado por analistas compilados pela FactSet, que projetavam perda de US$ 0,23. A receita da empresa, por sua vez, saltou 92% no período, para US$ 7,8 bilhões, acima da estimativa de US$ 6,8 bilhões apurada pela FactSet junto a analistas.

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A única fonte de lucro da empresa de Elon Musk veio do seu segmento de conectividade, que consiste no serviço de internet via satélite Starlink.

O produto registrou 12 milhões de inscritos no segundo semestre deste ano e obteve lucro de US$ 1,66 bilhão.

Já os setores de Espaço e Inteligência Artificial (IA) registraram prejuízos de US$ 542 milhões e US$ 1,25 bilhão, respectivamente.

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Os gastos de capital (capex) chegaram a US$ 18,4 bilhões no trimestre.

Às 17h35 (de Brasília), as ações da SpaceX caíam 4,7% no after hours de Nova York.

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SPACEX/BALANÇO/2º TRIMESTRE
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