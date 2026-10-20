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SpaceX registra lucro acima do esperado e receita dispara no 3º trimestre; ação sobe 1,4% em NY

Escrito por Patricia Lara e Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A SpaceX registrou um lucro líquido de US$ 4,4 bilhões no terceiro trimestre de 2026, em seu segundo relatório de lucros após a Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês).

O resultado ajustado por ação da SpaceX foi de US$ 0,35, acima das projeções de analistas compiladas pela FactSet, que projetavam lucro de US$ 0,13. A receita da empresa, por sua vez, subiu 161% na comparação anual, para US$ 14,6 bilhões, ante a estimativa de US$ 12,87 bilhões apurada pela FactSet junto a analistas.

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O segmento de conectividade, que consiste no serviço de internet via satélite Starlink, registrou 13,6 milhões de inscritos no terceiro trimestre deste ano e obteve receita de US$ 5,2 bilhões.

Já os setores de Espaço e Inteligência Artificial (IA) registraram receita de US$ 1,77 bilhão e US$ 7,56 bilhões, respectivamente.

Os gastos de capital (capex) atingiram US$ 19,6 bilhões no trimestre, um aumento em relação aos US$ 6,9 bilhões registrados no mesmo período do ano anterior.

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Às 17h27 (de Brasília), as ações da SpaceX subiam 1,4% no after hours de Nova York.

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SPACEX/BALANÇO/3º TRIMESTRE
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