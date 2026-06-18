Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

SpaceX recebe investment grade na Moody's, S&P e Fitch sem concorrentes em sua órbita

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 18.06.2026, 21:37:00 Editado em 18.06.2026, 21:49:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A SpaceX recebeu ratings equivalentes a grau de investimentos nas três principais agências de avaliação de risco de crédito diante da falta de concorrentes capazes de replicar as atividades da companhia, o que ofusca os riscos de execução e financeiros envolvidos em seus negócios.

Em relatório divulgado nesta quinta-feira, 18, a Moody's atribuiu a classificação de emissor de longo prazo Baa1 à empresa de Elon Musk, que estreou na Nasdaq na semana passada após o sucesso estrondoso de sua Oferta Pública Inicial (IPO). "A perspectiva para a nota é estável. "Como uma nova emissora, políticas financeiras equilibradas e um compromisso com a transparência na governança, em consonância com os padrões de empresas de capital aberto, foram considerações essenciais para a atribuição da classificação", disse a agência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Moody's citou que a nota concedida reflete a excepcional força da empresa como principal fornecedora mundial de lançamentos orbitais e operadora da maior rede de banda larga via satélite em órbita baixa da Terra, a Starlink. "A empresa se beneficia da receita recorrente robusta e crescente da Starlink, que se tornou a principal geradora de fluxo de caixa e sustenta a melhoria da escala, a expansão da margem e a diversificação, reduzindo a dependência de receitas de lançamentos mais cíclicas", pontuou A Moody's.

A Moody's listou ainda a relevância estratégica para o governo dos EUA, como principal fornecedora de lançamentos para a NASA e o Departamento de Defesa, o que agrega visibilidade à demanda e suporte a contratos de longo prazo. Já a capacidade da empresa de monetizar a capacidade de computação de IA por meio de acordos com terceiros oferece diversificação adicional de receita e flexibilidade em caso de queda.

Na Fitch, a empresa de Elon Musk recebeu a nota BBB+. As barreiras de entrada no mercado da SpaceX são "praticamente intransponíveis dentro do horizonte de avaliação, juntamente com a rápida expansão da receita recorrente proveniente de conectividade e computação de Inteligência Artificial terrestre", afirmou a agência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Standard & Poor's, por sua vez, deu a nota BBB à companhia e fez um alerta inusitado: "a classificação não inclui os planos de longo prazo da SpaceX para colonizar a Lua e viajar para Marte, construir centros de dados no espaço e uma enorme fábrica de chips no Texas". Essa exclusão reflete a visão da S&P de que essas ambições estão "fora do escopo de nossas classificações porque muitos desses planos ainda não são quantificáveis", escreveu a agência.

"No entanto, observamos a potencial necessidade de financiamento de longo prazo caso esses planos avancem." A agência atribuiu à empresa uma perspectiva estável, com a expectativa de que sua alavancagem ajustada permaneça abaixo de 2,0x, apesar dos substanciais investimentos planejados.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Agencias investment grade ratings SpaceX
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV