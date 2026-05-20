SpaceX prevê que seus produtos atinjam mercado de US$ 28,5 tri, incluindo universo da Starlink

A SpaceX projeta que poderá atender com seus produtos e serviços um mercado nunca visto na história humana. A companhia de Elon Musk prevê US$ 28,5 trilhões em mercado total endereçável acionável ("TAM, na sigla em inglês), um termo que se refere à parcela do público ou empresas que possui demanda real pelo seu produto e que é possível ser atendido, considerando a sua localização, capacidade produtiva e nicho de atuação.

A estimativa consta do documento protocolado sobre sua abertura de capital na Securities & Exchange Commission (SEC, a CVM americana) nesta quarta-feira.

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"Estimamos que nosso TAM quantificável seja de US$ 28,5 trilhões, composto por US$ 370 bilhões em Espaço, provenientes de soluções habilitadas pelo espaço; US$ 1,6 trilhão em Conectividade, abrangendo US$ 870 bilhões em banda larga Starlink e US$ 740 bilhões em Starlink Mobile, além de oportunidades adicionais nos segmentos corporativo e governamental"

A estimativa contempla ainda um TAM de US$ 26,5 trilhões em inteligência artificial, incluindo US$ 2,4 trilhões em infraestrutura de IA, US$ 760 bilhões em assinaturas de consumidores, US$ 600 bilhões em publicidade digital e US$ 22,7 trilhões em aplicações empresariais.

"Para fins ilustrativos de dimensionamento da nossa oportunidade de mercado endereçável, excluímos China e Rússia de nossas estimativas globais", afirmou a empresa em seu prospecto de IPO.

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O Brasil é um dos mercados nos quais a empresa está de olho dentro do seu universo, como apurou a Broadcast. A Starlink, sua operadora de internet por satélite, encaminhou, em fevereiro, um pedido oficial para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) liberar o lançamento da internet por satélite direto nos celulares em 2027.

O Brasil já se tornou o segundo maior mercado para o grupo, com mais de 1 milhão de clientes, atrás apenas dos Estados Unidos.