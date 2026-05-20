Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

SpaceX prevê que seus produtos atinjam mercado de US$ 28,5 tri, incluindo universo da Starlink

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 18:55:00 Editado em 20.05.2026, 19:07:11
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A SpaceX projeta que poderá atender com seus produtos e serviços um mercado nunca visto na história humana. A companhia de Elon Musk prevê US$ 28,5 trilhões em mercado total endereçável acionável ("TAM, na sigla em inglês), um termo que se refere à parcela do público ou empresas que possui demanda real pelo seu produto e que é possível ser atendido, considerando a sua localização, capacidade produtiva e nicho de atuação.

A estimativa consta do documento protocolado sobre sua abertura de capital na Securities & Exchange Commission (SEC, a CVM americana) nesta quarta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Estimamos que nosso TAM quantificável seja de US$ 28,5 trilhões, composto por US$ 370 bilhões em Espaço, provenientes de soluções habilitadas pelo espaço; US$ 1,6 trilhão em Conectividade, abrangendo US$ 870 bilhões em banda larga Starlink e US$ 740 bilhões em Starlink Mobile, além de oportunidades adicionais nos segmentos corporativo e governamental"

A estimativa contempla ainda um TAM de US$ 26,5 trilhões em inteligência artificial, incluindo US$ 2,4 trilhões em infraestrutura de IA, US$ 760 bilhões em assinaturas de consumidores, US$ 600 bilhões em publicidade digital e US$ 22,7 trilhões em aplicações empresariais.

"Para fins ilustrativos de dimensionamento da nossa oportunidade de mercado endereçável, excluímos China e Rússia de nossas estimativas globais", afirmou a empresa em seu prospecto de IPO.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Brasil é um dos mercados nos quais a empresa está de olho dentro do seu universo, como apurou a Broadcast. A Starlink, sua operadora de internet por satélite, encaminhou, em fevereiro, um pedido oficial para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) liberar o lançamento da internet por satélite direto nos celulares em 2027.

O Brasil já se tornou o segundo maior mercado para o grupo, com mais de 1 milhão de clientes, atrás apenas dos Estados Unidos.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
SPACEX/ELON MUSK/MERCADO/PRODUTOS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV