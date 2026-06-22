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SpaceX perde posto de sexta empresa mais valiosa do mundo após tombo com notícia de captação

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 22.06.2026, 21:17:00 Editado em 23.06.2026, 02:39:05
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Com o tombo de 16% no pregão desta segunda-feira, 22, na Nasdaq, a companhia aeroespacial de Elon Mush caiu uma posição e ocupa agora a sétima colocação, segundo o site Companies marketcap. O posto foi destronado pela fabricante taiwanesa de chips TSMC.

Foi a terceira queda seguida das ações da empresa que fez uma oferta pública inicial estelar e ocorre na esteira de dois anúncios.

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A SpaceX informou hoje o início de uma oferta privada de notas seniores sem garantia (senior unsecured notes) destinada a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos e a investidores internacionais, em uma operação que marcará a estreia da empresa no mercado de títulos de dívida. Na semana passada, a companhia informou ainda a aquisição da desenvolvedora da Cursor.

A operação ocorre após a empresa receber a chancela de grau de investimentos de três das principais agências de avaliação de risco de crédito na semana passada, diante da falta de concorrentes capazes de replicar as suas atividades, o que ofusca os riscos de execução e financeiros envolvidos em seus negócios.

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