SpaceX lança oferta privada de notas seniores e informa caixa de US$ 100,8 bi

A SpaceX anunciou nesta segunda-feira, 22, o início de uma oferta privada de notas seniores sem garantia (senior unsecured notes) destinada a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos e a investidores internacionais, em uma operação que marcará a estreia da empresa no mercado de títulos de dívida.

A companhia informou que pretende utilizar os recursos líquidos captados para quitar integralmente os empréstimos pendentes de sua linha de crédito-ponte (bridge loan facility), além de cobrir taxas e despesas relacionadas à transação e destinar eventual saldo remanescente para fins corporativos gerais.

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Em documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA), a empresa também atualizou sua posição de liquidez, informando que possuía aproximadamente US$ 100,8 bilhões em caixa e equivalentes de caixa em 19 de junho.

A SpaceX ressaltou, porém, que o montante registrado ao fim do segundo trimestre poderá ser "materialmente diferente" e alertou investidores para não atribuírem confiança excessiva ao dado preliminar.

Segundo a companhia, os títulos serão obrigações sem garantia e terão a mesma prioridade de pagamento que outras dívidas e passivos não subordinados existentes e futuros da empresa. Os termos finais da emissão, incluindo precificação e volume, dependerão das condições de mercado.

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A operação ocorre poucos dias após a estreia das ações da SpaceX na Nasdaq. A empresa destacou que os papéis da oferta não foram registrados sob a legislação de valores mobiliários dos EUA e serão distribuídos por meio de isenções regulatórias aplicáveis a investidores qualificados.