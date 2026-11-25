Além de estrelas, planetas, objetos voadores não identificados - para quem acredita-, foguetes e estações, o espaço poderá ficar ainda mais ocupado.

A Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) concedeu hoje a primeira autorização na história dos EUA para uma constelação de satélites para centros de dados no espaço.

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O aval foi concedido à SpaceX, que poderá implantar 1.000.000 módulos computacionais orbitais, destinados ao processamento de volumes massivos de dados que serão utilizados aqui na Terra.

"Mais fundamentalmente, a iniciativa promete aproximar a raça humana de uma civilização de Tipo II na escala de Kardashev - uma civilização capaz de aproveitar todo o potencial energético do Sol", diz o comunicado da FCC.

O sistema também operará em conformidade com as normas da FCC relativas a detritos orbitais.

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"Os Estados Unidos estão conduzindo o mundo rumo à era da superinteligência. Sob a liderança do presidente Trump, o país avança de forma decisiva para garantir que essa tecnologia revolucionária gere oportunidades, impulsione investimentos e proporcione benefícios duradouros ao povo americano", disse o presidente do FCC, Brendan Carr.

Com a autorização, a SpaceX poderá estabelecer a constelação "Starmind", composta por até 1 milhão de centros de dados orbitais, para ajudar a atender à demanda, em rápido crescimento, por computação de superinteligência.

A companhia também poderá manter capacidades resilientes de comando e controle, utilizando links de radiofrequência para telemetria, rastreamento e comando (TT&C) de backup e de emergência em todo o sistema de satélites.