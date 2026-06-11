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Economia

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ECONOMIA

SpaceX fixa preço de US$ 135 por ação no maior IPO da história com captação de US$ 75 bi

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 11.06.2026, 17:30:00 Editado em 11.06.2026, 17:37:51
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A SpaceX divulgou o preço de US$ 135 por ação, levantando US$ 74,999 bilhões e se tornando a maior oferta pública inicial da história, de acordo com prospecto grátis protocolado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, em inglês) nesta quinta-feira, 11.

A estreia das ações da companhia aeroespacial de Elon Musk ocorrerá na sexta-feira na Nasdaq com o código SPCX. O CUSIP é 84615Q 103.

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O BTG Pactual - Cayman Branch está entre os co-gestores do IPO.

A lista de bancos envolvidos na operação inclui Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup Global Markets, JPMorgan Securities, Barclays Capital, Deutsche Bank Securities, RBC Capital Markets, UBS Securities e Wells Fargo, entre outros.

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IPO SpaceX
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