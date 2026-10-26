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SpaceX firma acordo de US$ 40 bi com Apollo para financiar equipamentos de data centers

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A SpaceX, do bilionário Elon Musk, firmou um compromisso de financiamento de cerca de US$ 40 bilhões com uma entidade administrada pela Apollo Global Management para adquirir equipamentos destinados a centros de dados. Segundo documento enviado nesta segunda-feira, 26, à Securities and Exchanges Commission (SEC, a CVM dos EUA), a operação prevê o arrendamento de unidades de processamento gráfico (GPUs) e equipamentos relacionados.

O compromisso vinculante foi assinado em 24 de outubro e estabelece que a entidade ligada à Apollo comprará os equipamentos e os alugará à SpaceX, que realizará pagamentos trimestrais ao longo de aproximadamente cinco anos.

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Os equipamentos serão entregues em lotes, com contratos individuais de arrendamento previstos para começar no primeiro semestre de 2027. Cada contrato terá duração de cinco anos a cinco anos e três meses.

Segundo a companhia, os pagamentos trimestrais serão feitos antecipadamente e incluirão, em geral, um vigésimo do custo financiado de cada lote, além de juros calculados a uma taxa anual fixa sobre o saldo devedor e despesas adicionais. A taxa de juros ainda será definida.

A SpaceX estima que os pagamentos de principal totalizem aproximadamente US$ 40 bilhões durante a vigência dos contratos, sem incluir juros e outros custos. A empresa espera concluir a formalização do acordo antes do fim de 2026, mediante o cumprimento de determinadas condições.

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SPACEX/APOLLO/ACORDO/DATA CENTERS
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