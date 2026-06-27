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SpaceX entrará no Nasdaq 100 em 7 de julho

Escrito por Dow Jones Newswires (via Agência Estado)
Publicado em 27.06.2026, 16:03:00 Editado em 28.06.2026, 13:15:35
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As ações da SpaceX serão incluídas no índice Nasdaq 100 antes da abertura do mercado em 7 de julho. A entrada deve destravar fluxos de investimento de fundos e ETFs passivos que replicam o índice de tecnologia.

De acordo com o site Investors Business Daily (IBD), a Nasdaq anunciou recentemente regras aceleradas para que grandes ofertas públicas iniciais (IPOs, na sigla em inglês) possam entrar no Nasdaq 100 após 15 pregões. No caso da SpaceX, esse prazo seria 6 de julho. O texto afirma ainda que a SpaceX passou a integrar o Russell 1000 após o fechamento do mercado na última sexta-feira, 26.

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O IBD cita estimativas de bancos para o impacto em compras de papéis por veículos passivos. Segundo o Jefferies, fundos que seguem índices Russell precisariam comprar quase US$ 3 bilhões em ações da SpaceX. Já o JPMorgan estimou que fundos que acompanham o Nasdaq-100 teriam de comprar US$ 4 bilhões em ações da empresa.

A ação da SpaceX caiu 17,2% na semana passada, para US$ 153,23. O papel está 32% abaixo da máxima intradiária de US$ 225,64 em 16 de junho. Ainda assim, as ações seguem acima do preço do IPO da companhia, de US$ 135.

Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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