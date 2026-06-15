SpaceX diz que arrecadou US$ 85,7 bilhões em seu IPO
A SpaceX arrecadou US$ 85,7 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO, em inglês) nos EUA após os subscritores exerceram oficialmente sua opção de lote suplementar de ações, disse a empresa de Elon Musk nesta segunda-feira, 15, em comunicado.
A companhia anunciou o fechamento do IPO de um total de 638.888.888 ações de suas ações ordinárias Classe A, que incluiu uma opção chamada "greenshoe" - uma característica padrão da maioria das grandes listagens no mercado acionário dos EUA que atua como uma válvula de segurança, ajudando os subscritores a apoiar a ação e limitando oscilações acentuadas de preço.
Os papéis começaram a ser negociados no Nasdaq na última sexta-feira, sob o ticker "SPCX", e subiram 19%, elevando a capitalização de mercado da empresa acima de US$ 2 trilhões e tornando Musk o primeiro trilionário do mundo.
Às 12h15 (de Brasília), a SpaceX subia 7,90% em Nova York.