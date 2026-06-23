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SpaceX capta US$ 25 bilhões com oferta inaugural de títulos

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 23.06.2026, 20:16:00 Editado em 23.06.2026, 20:23:26
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A SpaceX anunciou nesta terça-feira, 23, o preço de sua oferta inaugural previamente anunciada de títulos, que gerou uma captação de US$ 25 bilhões.

A companhia de Elon Musk levantou US$ 7 bilhões em Notas Seniores com juros de 5,350% e vencimento em 2031, US$ 6 bilhões em Notas Seniores com juros de 5,650% e vencimento em 2033, US$ 6 bilhões em Notas Seniores com juros de 5,875% e vencimento em 2036, US$ 2,5 bilhões em Notas Seniores com juros de 6,600% e vencimento em 2046 e US$ 3,5 bilhões em Notas Seniores com juros de 6,650% e vencimento em 2056.

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A liquidação financeira da oferta está prevista para 26 de junho de 2026, sujeita às condições de fechamento habituais.

A SpaceX pretende usar a receita líquida da captação para liquidar integralmente os empréstimos pendentes com base em uma linha de crédito-ponte, para pagar taxas e despesas relacionadas e qualquer valor remanescente para fins corporativos gerais.

A emissão de títulos foi elevada diante da proposta inicial de captação de US$ 20 bilhões, após a demanda pelos papéis ter atingido quase US$ 90 bilhões, de acordo com pessoas familiarizadas com a operação que pediram anonimato porque os detalhes são privados, segundo a Bloomberg.

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A operação com títulos ocorre após a oferta pública inicial de ações ter arrecadado US$ 85,7 bilhões. Na semana passada, a SpaceX recebeu ratings equivalentes a grau de investimentos nas três principais agências de avaliação de risco de crédito diante da falta de concorrentes capazes de replicar as atividades da companhia, o que ofusca os riscos de execução e financeiros envolvidos em seus negócios.

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