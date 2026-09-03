SpaceX apresenta documentos relacionados a novo teste do Starship em setembro

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O teste número 14 do Starship da SpaceX pode estar a dias de distância. O foguete totalmente reutilizável é o maior já construído por humanos, com cerca de 400 pés de altura. Seu desenvolvimento é uma das coisas mais importantes que os investidores podem monitorar.

A SpaceX recentemente apresentou documentos à FCC relacionados ao teste 14 do Starship. A aplicação mencionou um "segundo estágio orbital", dando uma indicação de que a empresa aeroespacial planeja sua primeira inserção orbital para o estágio superior do foguete.

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A "data de início da operação" foi listada como 15 de setembro.

A SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o documento.

O teste 13 do Starship foi lançado no final de julho. Houve muitos sucessos, incluindo o lançamento de 20 satélites Starlink versão três - produto de banda larga baseado no espaço, com mais de 12 milhões de assinantes.

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O Starship é necessário para lançar os satélites Starlink V3 mais capazes. Também é necessário para lançar os satélites de inteligência artificial (IA) Starmind da SpaceX.

A empresa planeja colocar data centers de IA no espaço, usando os baixos custos de lançamento do Starship e o poder do sol para obter uma vantagem sobre os terrestres.

Por volta das 13 horas (de Brasília), a ação da SpaceX subia 5,8% em Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.

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Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado