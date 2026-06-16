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SpaceX anuncia compra da desenvolvedora do Cursor por US$ 60 bilhões

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 11:39:00 Editado em 16.06.2026, 11:48:46
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A SpaceX anunciou a aquisição da Anysphere, desenvolvedora da ferramenta de programação com inteligência artificial (IA) Cursor, em uma transação que atribui valor de US$ 60 bilhões à startup. O acordo foi divulgado nesta terça-feira, 16, em documento protocolado na Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA).

Segundo o documento, os acionistas da Anysphere receberão ações da SpaceX com base em um valor implícito de US$ 60 bilhões para a companhia.

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A conclusão da operação é esperada para o terceiro trimestre de 2026, sujeita à aprovação de órgãos reguladores e ao cumprimento de outras condições previstas no acordo.

A transação ocorre poucos dias após a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da SpaceX, que avaliou a empresa em mais de US$ 2 trilhões.

Fundada em 2023 por quatro ex-alunos do Massachusetts Institute of Technology (MIT), a Anysphere começou como uma startup de mensagens criptografadas, mas passou a concentrar seus esforços em ferramentas de programação baseadas em IA.

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O Cursor permite que desenvolvedores utilizem diferentes modelos de IA, incluindo soluções da OpenAI, Anthropic, xAI e Google. A plataforma concorre com produtos como Claude Code, da Anthropic, e Codex, da OpenAI.

A SpaceX havia informado em abril que havia garantido o direito de adquirir a empresa e afirmou, na ocasião, que já trabalhava em parceria com a Anysphere em projetos de programação e IA.

Em publicação no X, a companhia disse que "a combinação do produto líder do Cursor e sua distribuição entre engenheiros de software especializados com o supercomputador de treinamento Colossus permitirá construir os modelos mais úteis do mundo".

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A Anysphere rejeitou propostas de aquisição de grandes empresas de IA no ano passado, segundo o Wall Street Journal.

Em novembro, a companhia concluiu uma rodada de financiamento que a avaliou em US$ 29,3 bilhões. A aquisição reforça as ambições da SpaceX no setor de IA, apoiadas pela infraestrutura computacional desenvolvida pela xAI, hoje integrada ao grupo.

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