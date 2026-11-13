S&P reitera rating da Itália em BBB+ com perspectiva positiva

A S&P Global Ratings reafirmou o rating soberano de longo e curto prazo da Itália em moeda estrangeira e local em 'BBB+' e 'A-2', e manteve a perspectiva positiva, de acordo com relatório divulgado nesta sexta-feira, 13.

Segundo a agência, a posição externa do país deve continuar se fortalecendo gradualmente, sustentada por superávits em conta corrente diante das fortes exportações de bens italianos, apesar dos impactos dos preços elevados de energia e das incertezas no comércio internacional.

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A S&P Global prevê crescimento de 0,8% do PIB italiano em 2026, que reflete uma resiliência econômica mais forte do que o previsto anteriormente. O resultados são favorecido pela execução de investimentos do programa Next Generation EU (NGEU), exportações e pelo desempenho do setor de serviços, especialmente o turismo. Para 2027, contudo, a alta deve desacelerar a 0,6%, antes de avançar 0,8% em 2028 e 0,7% em 2029.

A agência afirmou, ainda, que pode considerar rebaixar as classificações se a perspectiva econômica, externa ou orçamentária da Itália se deteriorar acima do previsto. "Isso poderia ocorrer, por exemplo, se a incerteza em relação ao comércio internacional ou aos preços da energia prejudicar significativamente a confiança do consumidor e das empresas, juntamente com a situação financeira externa e orçamentária da Itália".

Além disso, a previsão é que o endividamento líquido do setor público caia gradualmente, reduzindo a dívida pública lentamente até 2028. A S&P Global destaca que a alta nos rendimentos dos títulos públicos e um orçamento de 2027 - ano eleitoral - prevendo maior aumento de gastos para despesas com apoio aos setores energético e defesa pode representar um risco à dívida pública no curto prazo.