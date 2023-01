S&P reafirma ratings da Argentina e mantém perspectiva negativa

André Marinho (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na semana em que o governo argentino anunciou recompra de mais de US$ 1 bilhão da dívida externa, a S&P Global Ratings reafirmou, nesta sexta-feira, notas de créditos do país e manteve a perspectiva negativa. A agência reiterou em 'CCC+/C' o rating soberano em moeda estrangeira e em "CCC-/C" o da divisa local.

continua após publicidade .

Segundo a instituição, pelo plano anunciado, os credores receberiam menos dinheiro que o devido. Ainda assim, a análise é de que o processo não acontece em um cenário de estresse financeiro e, portanto, o país não entraria em um quadro de default do passivo nos próximos meses. Para a S&P, a recompra anunciada deve ser considerada uma reestruturação do passivo.

A perspectiva negativa reflete riscos relacionados a desequilíbrios macroeconômicos elevados e incertezas políticas antes das eleições no fim do ano, de acordo com a agência.