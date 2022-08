S&P reafirma rating da Argentina em CCC+ e mantém perspectiva estável

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

A S&P Global reafirmou nesta sexta-feira, 12, o rating da Argentina em CCC+ e manteve a perspectiva estável. Em comunicado, a agência diz que o país concluiu com sucesso uma oferta de troca de dívida local em bônus duais (vinculados ao dólar ou à inflação) que venceriam em junho a setembro de 2023, um meio de diminuir os vencimentos dos bônus em pesos nos próximos três meses.

A S&P lembra que a medida é parte da estratégia do ministro da Economia, Sergio Massa, para estabilizar as condições nos mercados financeiros locais, especialmente o câmbio, enquanto coloca em andamento políticas voltadas para reduzir o déficit fiscal neste ano. Para a agência, a operação de gerenciamento de dívida não significou o não pagamento, com isso o rating foi reafirmado.

A perspectiva estável, por sua vez, reflete desafios aos desequilíbrios no gerenciamento econômico, em meio a desacordos com a execução política dentro da coalizão governista, antes da eleição de 2023. Há ainda espaço fiscal limitado em mercados locais, apesar de pagamentos de dívida externa garantidos por credores oficiais e da reestruturação da dívida de 2020.