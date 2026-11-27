S&P Global rebaixa perspectiva da França de estável para negativa, mas mantém nota em A+/A-1
A S&P Global Ratings revisou, nesta sexta-feira, 27, a perspectiva da nota soberana da França de estável para negativa, mas manteve as classificações de crédito em moeda local e estrangeira em A+/A-1. A mudança acontece em meio às incertezas políticas e orçamentárias do país, que entrou em recessão técnica.
A perspectiva negativa reflete a expectativa de um déficit orçamentário maior que o esperado em 2026, em um cenário de crescimento econômico moderado e aumento dos custos com os juros, além da "ausência de medidas adicionais de consolidação orçamentária", de acordo com comunicado divulgado pela agência.
As incertezas políticas também pesaram para a mudança de perspectiva, com a continuidade da polarização política. O fator pode impedir a implementação de reformas que impulsionem o crescimento e de medidas para a redução do déficit.
"Vemos um alto risco de que a fragmentação política persista após as eleições presidenciais de 2027, continuando a limitar a eficácia das políticas. ... Em nossa opinião, as dificuldades em torno da reforma da previdência de 2023 ilustraram as crescentes restrições à implementação de reformas estruturais, enquanto as eleições legislativas de junho de 2024 consolidaram ainda mais a fragmentação, dificultando a construção de consenso sobre as políticas fiscal e econômica", afirma o comunicado divulgado pela agência.
Para 2027, o déficit deve ser maior que a meta de 5% apresentada no projeto orçamentário para o ano, previsão que reflete um crescimento também abaixo.
A S&P afirmou, ainda, que poderia rebaixar as notas caso os déficits orçamentários não diminuam "significativamente" nos próximos dois anos ou caso o crescimento fique abaixo do previsto por um "período prolongado".