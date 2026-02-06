Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

S&P Global reafirma rating da Dinamarca em 'AAA/A-1+'; perspectiva é estável

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 06.02.2026, 22:00:00 Editado em 06.02.2026, 22:11:21
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A S&P Global Ratings reafirmou nesta sexta-feira, 6, suas classificações de crédito soberano em moeda estrangeira e local de longo e curto prazo em 'AAA/A-1+' para a Dinamarca. A perspectiva é estável.

A perspectiva estável, segundo a S&P Global, reflete a visão sobre o sólido crescimento econômico do país, capital humano rico e uma economia rica, adaptável e aberta, com grandes reservas fiscais e externas e alta eficácia institucional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Contudo, os ratings podem ser rebaixados se os resultados orçamentários da Dinamarca forem significativamente mais fracos do que as previsões e a relação dívida do governo/PIB aumentar significativamente, alerta.

As declarações recentes do governo dos EUA sobre a Groenlândia, um território autônomo dentro do reino, redobrarão a pressão sobre a Dinamarca para aumentar os gastos com segurança nacional, pontua a agência, acrescentando que as elevadas poupanças públicas e privadas dinamarquesas proporcionam amplo espaço econômico para elevar os gastos com segurança.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
dinamarca rating S&P GLOBAL
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline