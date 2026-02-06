S&P Global reafirma rating da Dinamarca em 'AAA/A-1+'; perspectiva é estável

A S&P Global Ratings reafirmou nesta sexta-feira, 6, suas classificações de crédito soberano em moeda estrangeira e local de longo e curto prazo em 'AAA/A-1+' para a Dinamarca. A perspectiva é estável.

A perspectiva estável, segundo a S&P Global, reflete a visão sobre o sólido crescimento econômico do país, capital humano rico e uma economia rica, adaptável e aberta, com grandes reservas fiscais e externas e alta eficácia institucional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Contudo, os ratings podem ser rebaixados se os resultados orçamentários da Dinamarca forem significativamente mais fracos do que as previsões e a relação dívida do governo/PIB aumentar significativamente, alerta.

As declarações recentes do governo dos EUA sobre a Groenlândia, um território autônomo dentro do reino, redobrarão a pressão sobre a Dinamarca para aumentar os gastos com segurança nacional, pontua a agência, acrescentando que as elevadas poupanças públicas e privadas dinamarquesas proporcionam amplo espaço econômico para elevar os gastos com segurança.