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S&P Global: PMI industrial da zona do euro sobe a 52,2 em abril e confirma prévia

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 07:21:00 Editado em 04.05.2026, 07:31:06
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da zona do euro subiu de 51,6 em março para 52,2 em abril, atingindo o maior nível em 47 meses, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 4, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Comercial Bank. O resultado definitivo de abril confirmou a leitura preliminar. O PMI acima de 50 indica que a atividade manufatureira do bloco continuou se expandindo no mês passado.

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