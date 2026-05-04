S&P Global: PMI industrial da zona do euro sobe a 52,2 em abril e confirma prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da zona do euro subiu de 51,6 em março para 52,2 em abril, atingindo o maior nível em 47 meses, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 4, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Comercial Bank. O resultado definitivo de abril confirmou a leitura preliminar. O PMI acima de 50 indica que a atividade manufatureira do bloco continuou se expandindo no mês passado.