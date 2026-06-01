S&P Global: PMI industrial da Alemanha cai a 50,1 em maio, mas supera prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Alemanha caiu de 51,4 em abril para 50,1 em maio, atingindo o menor nível em quatro meses, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 1, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

O resultado definitivo de maio, porém, ficou acima da estimativa inicial e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 49,9.

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A leitura ligeiramente acima de 50 sugere que a manufatura alemã se expandiu no mês passado, mas ficou perto da estagnação.