S&P Global: PMI industrial da Alemanha cai a 50,1 em maio, mas supera prévia
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 07:26:00 Editado em 01.06.2026, 07:38:41
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Alemanha caiu de 51,4 em abril para 50,1 em maio, atingindo o menor nível em quatro meses, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 1, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.
O resultado definitivo de maio, porém, ficou acima da estimativa inicial e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 49,9.
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A leitura ligeiramente acima de 50 sugere que a manufatura alemã se expandiu no mês passado, mas ficou perto da estagnação.