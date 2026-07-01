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ECONOMIA

S&P Global: PMI industrial da Alemanha avança a 50,3 em junho e supera prévia

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 07:09:00 Editado em 01.07.2026, 07:54:50
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria da Alemanha subiu de 50,1 em maio para 50,3 em junho, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira, 1, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado definitivo de junho ficou acima da estimativa preliminar, de 50,0. A leitura acima de 50 indica que a manufatura alemã se expandiu no mês passado.

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