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ECONOMIA

S&P Global: PMI de Serviços da China sobe para 52,6 em abril

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 07:43:00 Editado em 06.05.2026, 07:53:49
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O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Serviços da China subiu para 52,6 em abril, de 52,1 em março, informou nesta quarta-feira, 6, a S&P Global em parceria com a RatingDog. O indicador veio levemente acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 52,5. Já o PMI Composto chinês passou de 51,5 para 53,1 no período. Resultados acima de 50 sinalizam expansão da atividade econômica. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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