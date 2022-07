S&P Global: PMI composto do Brasil sobe de 58,0 em maio a 59,4 em junho

Mateus Fagundes (via Agência Estado)

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Brasil subiu de 58,0 pontos em maio para 59,4 em junho, informou a S&P Global nesta terça, 5. Foi a segunda maior taxa de avanço do indicador desde o início da série, em março de 2007. Números acima de 50 indicam expansão da atividade.

Na leitura de serviços, a S&P Global salienta que houve uma "melhoria excepcional na demanda". O PMI do setor saltou de 58,6 em maio a 60,8 em junho, a maior taxa de expansão desde 2007.

"Os dados de junho revelaram uma melhora significativa no ritmo de crescimento na economia de serviços brasileira, à medida que as empresas presenciam um aumento na demanda. O volume de novos pedidos aumentou no ritmo mais rápido em mais de 15 anos, contrariando outra disparada recorde nos preços de venda, que, por sua vez, sustentou uma expansão sem precedentes na taxa de emprego e o aumento no índice de produção mais rápido já registrado", escreveu, em comentário, a diretora associada de Economia da S&P Global Market Intelligence, Pollyana De Lima.