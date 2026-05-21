S&P Global: PMI composto da Alemanha sobe a 48,6 em maio, impulsionado por serviços

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 48,4 em abril para 48,6 em maio, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, 21, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. Apesar do avanço, a leitura abaixo de 50 indica que a atividade econômica alemã segue em contração.

O PMI de serviços da Alemanha aumentou de 46,9 para 47,8 no mesmo período. O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam queda para 46,7 neste mês.

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Por outro lado, o PMI industrial caiu de 51,4 em abril para 49,9 em maio, atingindo o menor nível em quatro meses. Neste caso, o consenso da FactSet era de recuo para 50,9.