S&P Global: investimento em IA de gigantes de nuvem pode superar US$ 1,3 trilhão até 2027

A S&P Global Ratings projeta que o investimento em infraestrutura de inteligência artificial pelos grandes provedores globais de computação em nuvem pode ultrapassar US$ 1,3 trilhão até 2027, em um ciclo de expansão que tende a pressionar a geração de caixa e aumentar a complexidade do financiamento no setor.

Em relatório divulgado nesta quinta-feira, 27, a agência disse esperar que Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Oracle e SpaceX registrem fluxo de caixa operacional livre negativo em 2026 e 2027, com recuperação estimada apenas a partir de 2029.

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Segundo a S&P, para sustentar a corrida por capacidade de computação, essas empresas vêm recorrendo cada vez mais a dívida, emissões de ações, contratos de arrendamento, garantias e outras estruturas. A agência destacou ainda o uso crescente de joint ventures e veículos de propósito específico, além de garantias de valor residual, o que pode tornar a análise de crédito mais complexa.

Entre os principais pontos de atenção, a S&P citou o ritmo de monetização dos investimentos em IA, a durabilidade da demanda, o risco de excesso de capacidade e o tratamento de compromissos contratuais e obrigações com características de dívida. Pelos modelos da agência, um ponto de inflexão tende a ocorrer em 2028, com aceleração de receitas e moderação do crescimento do capex à medida que a monetização melhora.