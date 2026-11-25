A S&P Global Ratings colocou nesta quarta-feira, 25, os ratings de crédito de emissor e da dívida sênior sem garantia da Nvidia, ambos em "AA", em observação para possível rebaixamento (CreditWatch negativo). A decisão reverbera o aumento dos riscos relacionados à gestão e à governança corporativa. A agência poderá rebaixar as classificações nos próximos 90 dias caso identifique a persistência de deficiências nessas áreas.

Segundo a S&P, os recentes acontecimentos envolvendo o CEO da Nvidia, Jensen Huang, e questionamentos sobre potenciais violações dos controles de exportação expuseram vulnerabilidades na estrutura de governança da companhia, especialmente em relação à independência e à eficácia do conselho de administração.

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"A saída e posterior recondução do CEO não respondem suficientemente aos nossos questionamentos sobre a supervisão, pelo conselho, da conduta dos executivos", afirma a agência, que também aponta a falta de planejamento sucessório e a dependência excessiva de Huang.

A S&P revisou de "positiva" para "neutra" sua avaliação de gestão e governança da Nvidia e pretende se reunir com conselheiros e executivos para discutir possíveis medidas corretivas.

Embora a posição competitiva, a liderança tecnológica e o perfil financeiro da fabricante de chips permaneçam inalterados, a agência alerta que eventuais violações das regras de exportação ou divulgações enganosas sobre a exposição à China pesariam sobre a qualidade de crédito da empresa.

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Um eventual rebaixamento deverá se limitar a um grau, a menos que investigações ou novas divulgações indiquem prejuízos à reputação ou às perspectivas de negócios da Nvidia.

Huang reassumiu o comando da companhia na segunda-feira, após decisão unânime do conselho. Na semana passada, a Moody's reduziu de "positiva" para "estável" a perspectiva dos ratings da Nvidia após a saída do executivo.