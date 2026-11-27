A S&P Global elevou o rating da África do Sul em um reconhecimento do esforço fiscal do país, já que o governo está a caminho de registrar seu quarto ano consecutivo de superávits primários em 2026

A classificação de crédito soberano de longo prazo em moeda estrangeira para a África do Sul passou de 'BB' para 'BB+'. A perspectiva é estável.

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"Prevemos que a consolidação fiscal continuará até o ano fiscal de 2029, levando a uma queda no estoque da dívida pública em relação ao PIB", disse a S&P Global em relatório divulgado hoje

A agência prevê crescimento real do PIB na África do Sul de 1,3% em 2026 e uma média de 1,7% entre 2027 e 2029, impulsionado pelas reformas nos setores de eletricidade e outros.

No entanto, o crescimento do PIB e a demanda do consumidor no curto prazo serão afetados pela inflação e pelos recentes aumentos das taxas de juros, relacionados às pressões sobre os preços da energia decorrentes do conflito no Oriente Médio, contrabalançando parcialmente os esforços de reforma.